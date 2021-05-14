Минздрав разрешил проводить массовые спортивные мероприятия на открытом воздухе, - Ляшко
Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Можно ли сейчас проводить массовые спортивные мероприятия? Да, но с соблюдением санитарных норм. В частности, массовые мероприятия могут проводиться на открытом воздухе в областях, где не установлены дополнительные ограничения органами местного самоуправления", - сказал Ляшко.
Он отметил, что перед началом мероприятия каждый участник должен пройти опрос на наличие симптомов респираторного заболевания, а также пройти измерения температуры. Участники с признаками респираторного заболевания или с температурой выше 37,2 градуса не допускаются к соревнованиям.
Ответственность за соблюдение санитарных норм и использование масок или респираторов персоналом, волонтерами, судьями несут организаторы соревнований.
Вход в стартовый коридор разрешен только участникам соревнований в соответствии со стартовыми квотами. Квоты устанавливаются организаторами.
Ляшко сообщил, что регистрация на соревнования должна происходить исключительно в онлайн-режиме. Во избежание скоплений людей, старты должны проходить "волнами" с интервалом между ними не менее 10 секунд.
Ляшко сообщил журналистам, что в случае проведения мероприятия с количеством до 1000 участников, старты должны проходить с ограничением количества не более 100 участников в одной "волне". В случае проведения мероприятия с количеством более 1000 участников, старты должны проходить с ограничением количества не более 200 участников.
В то же время запрещено размещение трибун, закрытых зрительских секторов, зрительских лож в случае применения на территории региона, где проводится мероприятие, ограничений красного уровня эпидемической опасности или применения дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий органами государственной власти и органами местного самоуправления. Участникам соревнований запрещено обмениваться личными вещами.
Также Ляшко призвал украинцев участвовать в спортивных мероприятиях и выходить на пробежки.