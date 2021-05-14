Литва предоставит Украине 100 тыс. вакцин от коронавируса, - глава МИД Республики Ландсбергис
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Правительство Литвы предоставит 200 тысяч вакцин для стран Восточного партнерства, в том числе 100 тысяч вакцин для Украины.
Об этом министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Правительство Литвы только что подтвердило 200 тыс. вакцин для стран Восточного партнерства. Начиная с Украины - 100 тыс. вакцин, Грузии - 15 тыс. и Молдовы - 11 тыс. Небольшой шаг от Литвы, надеюсь, наши партнеры в Европе присоединятся в солидарности со многими другими", - написал Ландсбергис.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский назвал распределение вакцин от коронавируса в мире несправедливым, заявив, что Украина получила слишком мало из обещанного.