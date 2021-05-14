В мае часть вакцинированных Covishield получат вторую прививку. Зарезервировано 26 тыс. доз AstraZeneca-SKBio, - Минздрав

В мае часть людей, которые прививались первой дозой вакцины AstraZeneca/Covishield от COVID-19, начнут получать 2-ю дозу (через 12 недель после первой прививки).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Подчеркивается, что для этого зарезервировано 26 тыс. доз вакцины AstraZeneca-SKBio.

"Вакцины AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca/Covishield имеют одинаковый состав и технологию производства. Поэтому если человек получил первую дозу вакцины Covishield, то вторая доза может быть AstraZeneca-SKBio", - отметили в ведомстве.

"Подчеркиваем, что люди, которые вакцинировались остаточными дозами или как публичные лица, также гарантированно будут вовремя привиты от COVID-19 2-й дозой", - добавили в Минздраве.

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