Песков об отношениях Медведчука с Путиным: Они знают друг друга, неоднократно встречались, но он остается украинским политиком

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал нынешние отношения председателя политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука с российским президентом Владимиром Путиным.

По словам Пескова, в Кремле следят за событиями на Украине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газету.ру.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Медведчук является для Путина украинским политиком, который придерживается желания нормализации отношений между Российской Федерацией и Украиной.

"Они знают друг друга, неоднократно встречались, Медведчук не на словах, а на деле реализует свою позицию, но он остается украинским политиком", — ответил Песков на вопрос журналистов о том, есть ли у российской стороны контакты с Медведчуком.

Как сообщалось,прокуратура просила отправить Медведчука в СИЗО с альтернативой внесения залога в размере 300 млн грн. Медведчук заявлял, что из-за блокирования его счетов не сможет сам заплатить за себя залог.

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

13 мая суд взял Медведчука под домашний арест до 9 июля.

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