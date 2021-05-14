Кабмин ввел госрегулирование цен на бензин и дизельное топливо

Кабинет министров Украины принял постановление, которым до окончания карантина ввел госрегулирование цен на бензин и дизельное топливо.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, соответствующее постановление было принято на внеочередном заседании правительства 14 мая.

Таким образом, правительство установило предельную маржу АЗС при продаже бензина и дизтоплива. Согласно документу, установлены уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 грн за литр и бензина – не выше 5 грн за литр.

Осуществлять расчеты обязали "Нафтогаз Украины", который будет их предоставлять Министерству экономики не позднее 3 числа каждого месяца. Средние цены бензина и дизельного топлива будут опубликованы до 5 числа каждого месяца.

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Ранее Антимонопольный комитет Украины предостерег операторов рынка бензина и дизельного топлива от необоснованного повышения цен, учитывая нестабильную ситуацию с импортом светлых нефтепродуктов из Беларуси и РФ.

Основная причина роста цен на АЗС - увеличение мировых цен на нефть и нефтепродукты. Так, с начала апреля мировые цены на нефть выросли с 62 долл./барр. до 69 долл./барр., а нефтепродукты в Европе подорожали на 7–11%.

11 мая 2021 года Кабмин Украины обязал сети АЗС предупреждать о повышении цен на бензин и дизтопливо на 1% и выше за 20 дней.

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