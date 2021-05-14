В ОПУ подтвердили проведение сегодня заседания СНБО: На 17.30 запланирован брифинг по его результатам

В Офисе Президента Украины подтвердили, что сегодня, 14 мая, состоится очередное заседание СНБО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

Отмечается, что ориентировочно в 17.30 состоится брифинг по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины. Кто будет спикером, не уточняется. Также не сообщается о повестке дня предстоящего заседания.

Брифинг будет транслироваться онлайн на официальной фейсбук-странице Офиса Президента Украины.

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