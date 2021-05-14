В Венгрии мужчине по ошибке ввели 6 доз вакцины Pfizer: Врачи шутили, что защищен на пять лет вперед
Как передет Цензор.НЕТ, об этом сообщает "ЕП" со ссылкой на издание Portfolio.hu.
69-летний Ласло Сакач был вакцинирован 7 мая.
"Оказалось, что я получил слишком много, потому что когда пришли следующие люди, которые записались на этот препарат, вакцины уже не было", - сказал он.
В одной ампуле вакцины Pfizer - шесть доз.
Когда Сакач вернулся домой, врач позвонил ему, сказав, что он должен вернуться, потому что ему ввели слишком много вакцины. Его направили в больницу скорой помощи. Мужчина утверждает, что у него не было серьезных симптомов: у него в течение нескольких часов была температура 37 градусов и давление до 180, но последнее, по его мнению, могло быть следствием стрессовой ситуации. Пришлось ночевать в больнице.
"Они не дали мне никаких лекарств и отпустили домой на следующий день", - сказал он.
"К моему делу в больнице относились с юмором. Шутили, что я сейчас защищен на четыре-пять лет", - рассказал мужчина.
Напомним, ранее об аналогичном случае сообщалось в Италии. Там 23-летней девушке вкололи 6 доз вакцины Pfizer.