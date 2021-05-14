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В Венгрии мужчине по ошибке ввели 6 доз вакцины Pfizer: Врачи шутили, что защищен на пять лет вперед

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Жителю венгерского города Сомбатхей ошибочно ввели шесть доз коронавирусной вакцины Pfizer.

Как передет Цензор.НЕТ, об этом сообщает "ЕП" со ссылкой на издание Portfolio.hu.

69-летний Ласло Сакач был вакцинирован 7 мая.

"Оказалось, что я получил слишком много, потому что когда пришли следующие люди, которые записались на этот препарат, вакцины уже не было", - сказал он.

В одной ампуле вакцины Pfizer - шесть доз.

Когда Сакач вернулся домой, врач позвонил ему, сказав, что он должен вернуться, потому что ему ввели слишком много вакцины. Его направили в больницу скорой помощи. Мужчина утверждает, что у него не было серьезных симптомов: у него в течение нескольких часов была температура 37 градусов и давление до 180, но последнее, по его мнению, могло быть следствием стрессовой ситуации. Пришлось ночевать в больнице.

"Они не дали мне никаких лекарств и отпустили домой на следующий день", - сказал он.

"К моему делу в больнице относились с юмором. Шутили, что я сейчас защищен на четыре-пять лет", - рассказал мужчина.

Напомним, ранее об аналогичном случае сообщалось в Италии. Там 23-летней девушке вкололи 6 доз вакцины Pfizer.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    в Італії так само дівчину обкололи.
  • Oleg Demchenko
    Так але ці 6 доз йдуть в одному флаконі який спочатку треба розморозити і долити 1.8 мл фізрочину. В результаті чого у флаконі є 2,25 мл з яких забирають 6 доз по 0,3 мл. Тому при бажанні накосячить шанси є
  • Привет
    Мне абсолютно пох...чем и когда ты провакцинировался..
    Если ты хотел позвастаться...то ты обратился не по адресу...
    Что до процесса...то есть ампула на шесть доз...и есть шесть пустых шприцов...
    Человек открывает ампулу и набирает шприц...и колит такого товаришча как ты...
    Этот же человек...с будуна или замечтавшись...может набрать в шприц не одну...а пять или шесть доз..
    Что тебя так возбудило в этой новости...не понятно...
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