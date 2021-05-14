Кулеба о предоставлении Литвой 100 тыс. доз COVID-вакцины Украине: Акт настоящей дружбы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса за его личные усилия для выделения 100 тыс. вакцин против коронавируса для Украины.

"Благодарен коллеге и другу Габриэлюсу Ландсбергису за его личные усилия для выделения 100 тыс. вакцин для Украины. Мы глубоко ценим солидарность и поддержку Литвы в противодействии COVID-19. Это акт настоящей дружбы", - написал Кулеба в Twitter в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, Литва предоставит Украине 100 тыс. вакцин AstraZeneca от COVID-19 до 1 октября.

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