Кулеба о предоставлении Литвой 100 тыс. доз COVID-вакцины Украине: Акт настоящей дружбы
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса за его личные усилия для выделения 100 тыс. вакцин против коронавируса для Украины.
"Благодарен коллеге и другу Габриэлюсу Ландсбергису за его личные усилия для выделения 100 тыс. вакцин для Украины. Мы глубоко ценим солидарность и поддержку Литвы в противодействии COVID-19. Это акт настоящей дружбы", - написал Кулеба в Twitter в пятницу, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщалось, Литва предоставит Украине 100 тыс. вакцин AstraZeneca от COVID-19 до 1 октября.