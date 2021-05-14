Рябошапка о деле Медведчука: "Ситуация выглядит как постановочное шоу"

Экс-генпрокурор Руслан Рябошапка говорит, что ситуация с Виктором Медведчуком выглядит как постановочное шоу, а Офис Генпрокурора и СБУ были не готовы к такому развитию событий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське Радіо".

"Ситуация выглядит как постановочное шоу, а в этом шоу была идея заставить Медведчука покинуть страну, а он не покинул. СБУ и Офис Генпрокурора оказались не готовы к таким событиям. Мы видели как проходил суд по избранию меры пресечения и там прокуроры, мне показалось, были не совсем убедительными, а доказательства не выглядели убедительными", - отметил Рябошапка.

По его словам, Медведчук выглядел удобной мишенью поскольку он представляет российские интересы в Украине.

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось,прокуратура просила отправить Медведчука в СИЗО с альтернативой внесения залога в размере 300 млн грн. Медведчук заявлял, что из-за блокирования его счетов не сможет сам заплатить за себя залог.

13 мая суд взял Медведчука под домашний арест до 9 июля.

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