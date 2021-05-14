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Буковинец пытался провезти в Румынию набитый сигаретами торт "Наполеон", - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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На границе с Румынией украинские пограничники изъяли контрабандную партию сигарет, которую замаскировали под торт "Наполеон".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Сообщается, что в торт, в котором были спрятаны 79 пачек сигарет, пытался провезти в Румынию 23-летний житель Черновицкой области.

"На вид обычный торт "Наполеон", но оказалось, что "кулинарный шедевр" был приготовлен не по классическому рецепту. Главным ингрединетом для изготовления кондитерского изделия были сигареты. Роль коржей для торта выполнили 79 пачек сигарет. Сверху "сладкий десерт" был смазанный заварным кремом с кондитерской присыпкой. Однако такое авторское "кулинарное произведение искусства" не попадет на страницы сборника рецептов", - говорится в сообщении.

Хитрость буковинца разоблачили с помощью сканера в пункте пропуска "Порубное".

Буковинец пытался провезти в Румынию набитый сигаретами торт Наполеон, - Госпогранслужба 01

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Еще 79 пачек сигарет, смесь для кальяна и 40 стиков для электронных сигарет были мужчина спрятал в сумку для оргтехники.

Правоохранители изъяли у буковинца контрабанду, товар оценили в 11 тысяч гривен.

Буковинец пытался провезти в Румынию набитый сигаретами торт Наполеон, - Госпогранслужба 02Буковинец пытался провезти в Румынию набитый сигаретами торт Наполеон, - Госпогранслужба 03
Буковинец пытался провезти в Румынию набитый сигаретами торт Наполеон, - Госпогранслужба 04Буковинец пытался провезти в Румынию набитый сигаретами торт Наполеон, - Госпогранслужба 05
Буковинец пытался провезти в Румынию набитый сигаретами торт Наполеон, - Госпогранслужба 06
Фото: сайт Госпогранслужбы

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Топ комментарии

  • Alexsander Sokoloff
    Горжусь земляками! Буковинець намагався провезти в Румунію набитий сигаретами торт "Наполеон", - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 1820
  • Bogdan_
    для этого существуют портативные сканеры биологического типа
    Буковинець намагався провезти в Румунію набитий сигаретами торт "Наполеон", - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7065
  • я гражданин Украины
    а если это рецепт такой...- иди докажи.... Буковинець намагався провезти в Румунію набитий сигаретами торт "Наполеон", - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 6220 - это "борьба" с ....- вот что бы от такого - перевоза нескольких блоков сигарет - проиграла Украина...- окромя того что он, "перевозчик ", бы заработал себе на покушать 10 ойро....- вот когда фуры товара непрерывным потоком заходят в Украину - без оплаты налогов...- это нормальок - все в теме - все в кэшэ зЭлени и шЭколадэ...
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