Нацсовет по ТРВ оштрафовал телеканал Z ZIK на 341 тыс. грн за распространение призывов к разжиганию войны

На заседании 13 мая Национальный совет рассмотрел результаты внеплановой проверки ООО "ТРК" Новые коммуникации", г.. Львов (многоканальное вещание (МХ-3), логотип Z ZIK). Члены Национального совета признали распространение в эфире вещателя призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и приняли решение о применении к нему санкций "объявление предупреждения" и "взыскание штрафа".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Как сообщается, 26 ноября 2019 года в 18:00 в эфире телеканала "Z ZIK" транслировалась передача "Каждый из нас президент" (с повтором 27.11.2019 в 01:23 и 6:00) при участии народного депутата Украины VIII созыва Надежды Савченко, народного депутата Украина IX созыва Рената Кузьмина, которые были в студии, а также Михаила Добкина, который присоединился к обсуждению вопросов с помощью интернет-связи.

Во время проверки на основании мониторинга 26.11.2019 и 27.11.2019 было зафиксировано распространение в эфире ряда высказываний, противоречащих нормам действующего законодательства.

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В частности, в этой передаче Добкин в ответ на предложение народного депутата Кузьмина дать правовую оценку недавним событиям в Украине, высказался в форме косвенного призыва к насилию, с использованием языка ненависти в адрес конкретных лиц, являющихся представителями политических сил, в 2014-2019 годах находились на высших руководящих должностях в стране (П. Порошенко, Турчинов, А. Парубий, Тягнибок). Призыв к их физическому уничтожению может иметь целью запугивание и дискриминацию патриотически настроенной части населения, которая поддерживает активное противодействие стране-агрессору, угрозы и подстрекательства к насильственным действиям, которые имеют признаки разжигания национальной вражды и ненависти.

Аргумент Добкина по физическому уничтожению политических лиц, нашел "понимание" у Савченко, которая вела передачу, поскольку из высказанных ею мыслей, силовые средства и совершение преступления являются приемлемыми для "установления справедливости": "Мы приходим к таким фразам как военное положение, повесить, расстрелять. Мы приходим к тем словам, и я их не боюсь, потому что мы понимаем, что это наиболее эффективный и действенный метод для того, чтобы можно было устанавливать справедливость", - сказала она.

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Регуляторный орган, рассматривая результаты проверки, подчеркивает, что свобода политических дискуссий является основополагающей ценностью в демократическом обществе, особенно для СМИ, однако крайне необходимо также обеспечение ответственности политиков, которые в своих публичных высказываниях могут усиливать нетерпимость в обществе, разжигать ненависть и вражду. Они, как никто другой, должны быть максимально ответственными, особенно в крайне сложных условиях состояния войны или максимально приближенном к состоянию войны, в которых находится Украина.

Отмечено, что трансляция передачи состоялась трижды без изменений или редакционной модерации, что свидетельствует об осознанном распространение ООО "ТРК" Новые коммуникации "соответствующей информации без редакторских правок или с незначительными правками.

Таким образом, Национальный совет признал нарушения ООО "ТРК" Новые коммуникации "абзаца четвертого части второй статьи 6, пунктов а) и в) части первой статьи 59 Закона Украины" О телевидении и радиовещании "и объявил компании предупреждение.

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Также было признано наличие призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и/или разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти в высказываниях, которые были распространены в эфире вещателя, и в соответствии с частью восьмой статьи 72 Закона Украины "О телевидении и радиовещании "применена санкция" взыскание штрафа "в размере 25% лицензионного сбора. Для телеканала "Z ZIK" эта сумма составляет 341 067,50 грн. Лицензиат должен устранить нарушения и выплатить штраф в тридцатидневный срок со дня уведомления Национальным советом о принятом решении.