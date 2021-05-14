В Моршине в рамках эксперимента вакцинировали от коронавируса 61% населения: переходят ко второму этапу исследования, - мэр Ильницкий
Об этом рассказал мэр Моршина Руслан Ильницкий в комментарии Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
Отметим, по состоянию на 2020 год в городе насчитывалось более 5700 жителей.
61% населения Моршина удалось привить в течение месяца.
Им вкололи первую дозу препарата CoronaVac китайского производства.
Уже на следующей неделе горожане получат вторую дозу, говорит Ильницкий.
Массовую вакцинацию провели в рамках эксперимента для изучения эффективности вакцинации в отдельно взятом населенном пункте.
Запись на вакцинацию всех желающих проводили через семейных врачей, а также на сайтах и Facebook-страницах Моршинского горсовета и местной больницы.
В городе разместили три билборда, на магазинах расклеили плакаты. Ставили также палатки, где раздавали информацию о важности вакцинации в целом, и о CoronaVac частности. Информацию распространяли местное телевидение и соцсети.