В МВД представили законопроект, который позволит снизить преступность на почве наркозависимости в 4-5 раз

Государство должно финансировать лечение и реабилитацию лиц, страдающих алкогольной или наркотической зависимостью, в специальных центрах. Это позволит снизить преступность зависимых лиц в 4-5 раз.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на конференции "Наркотическая и алкогольная зависимость: безопасность общества, защита несовершеннолетних, психическое здоровье", сообщает Цензор.НЕТ.

"Что сегодня делает государство, чтобы помогать людям, попавшим в психическую зависимость от психоактивных веществ? Ничего! На сегодняшний момент полиция задерживает человека, который в десятый или пятнадцатый раз украл что-то с полки в супермаркете или ограбил какой-то дачный домик, или украл велосипед", – сказал Геращенко.

Далее, по его словам, полиция направляет такого человека в суд, и судья избирает ему меру пресечения.

"Как правило, эта мера пресечения не связана с содержанием под стражей: это личное обязательство или ночной домашний арест, или какие-то другие мелкие меры. После этого лицо, которое все равно хочет употреблять наркотики, идет и снова совершает преступление. Таким образом, карательная система государства абсолютно не решает проблему зависимости, она совершенно не снижает преступности, и выход, который мы видим в Министерстве внутренних дел и разрабатываем вместе с общественными организациями Анны Мищенко и Украинским институтом будущего, – это ввести в законодательство возможность для судов, для правоохранительных органов в уголовном процессе направлять людей, совершивших преступления из-за зависимости, по решению суда на социально-психологическую реабилитацию", – отметил чиновник.

Геращенко добавил, что на сегодняшний момент разработан соответствующий законопроект, который направлен целому ряду общественных и правозащитных организаций, Уполномоченному Верховной Рады по правам человека, в Министерство юстиции, Офис генерального прокуратура и другие органы…для согласования и вычитки его в деталях", после чего он будет предложен Верховной Раде и президенту.

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"Смысл этого законопроекта заключается в том, чтобы государство наконец взяло на себя решение этой чрезвычайно серьезной социальной и криминальной проблемы, чтобы государство выделяло деньги на финансирование реабилитации и лечения зависимых лиц. В общих чертах это могло бы выглядеть следующим образом: после принятия этого законопроекта в государственный бюджет по линии социально-психологической реабилитации закладывались бы деньги на оплату лечения лиц, страдающих от зависимости. Далее, если лицо совершило правонарушение и устанавливается факт, что преступление совершено из-за того, что такое лицо психологически зависимо от употребления алкоголя или наркотиков, то суд может, кроме меры пресечения, направить его на обязательную социально-психологическую реабилитацию в систему негосударственных центров, которые находились бы на учете в Министерстве социальной политики и соответствовали государственным стандартам, и в которых бы люди, уже имеющие опыт такой зависимости и преодолевшие ее, могли бы, делясь таким опытом, останавливать людей на пороге гибели, возвращать их и социализировать в общество", – рассказал замминистра.

Он отметил, что такие центры уже существуют в Украине. Но государство абсолютно не несет за это ответственности, не помогает таким центрам, и они существуют фактически вне рамок правового поля

"Общая задача, которую мы ставим в Министерстве внутренних дел, сотрудничая с общественными организациями в деле борьбы с зависимостями, это снижение уровня зависимости от психически активных веществ – алкоголя, наркотиков, чем мы сможем сохранять жизнь и здоровье людей. И таким образом мы будем предотвращать преступления", – подчеркнул Геращенко.

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Он подытожил, что государство должно взять на себя ответственность за социально-психологическую реабилитацию психологически зависимых лиц.

"Мы рассчитываем, что если такой закон будет принят, и государство возьмет на себя финансирование лечения и реабилитации психологически зависимых лиц, то мы в течение четырех-пяти лет сможем получить результат в виде снижения преступности, обусловленной зависимостью виновных лиц", – резюмировал заместитель министра внутренних дел.