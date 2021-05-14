В июне ожидаем первую "ласточку" большой приватизации: на аукцион будет выставлена "Объединенная горно-химическая компания", - Сенниченко
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Фонда государственного имущества, об этом сказал председатель Фонда Дмитрий Сенниченко на онлайн-встрече с представителями Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ), Кредитного учреждения для восстановления (KfW) и Посольства Федеративной Германии в Украине.
Отмечается, что глава ФГИУ проинформировал немецких партнеров о старте большой проиватизации и о первых объектах, которые будут выставлены на прозрачные аукционы в 2021 году.
"Уже в июне ожидаем первую "ласточку" (большой приватизации. - Ред.) - на аукцион будет выставлена "Объединенная горно-химическая компания". Предварительную заинтересованность по этому активу уже выразили более 10 компаний", - заявил Сенниченко.
Как сообщалось, АО "Объединенная горно-химическая компания" - один из крупнейших в мире добытчиков рутилового и циркониевого концентратов. ОГХК создана правительством Украины в 2014 году с целью объединения Вольногорского горно-металлургического комбината и Иршанского горно-обогатительного комбината, которые были возвращены после лизинга в собственность государства.
Верховная Рада 30 марта 2021 года приняла во втором чтении и в целом законопроект №4543, который разблокирует большую приватизацию.
Фонд государственного имущества планирует в этом году получить от приватизации 12 млрд грн.