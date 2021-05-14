"Судью Автомайдана" Царевич восстановили в Печерском суде: дел она не ведет из-за истечения срока ее полномочий

Печерский райсуд Киева восстановил в должности судью Оксану Царевич, известную решениями против автомайдановцев, но она не ведет там никаких дел.

Об этом говорится в ответе пресс-службы суда на запрос "Украинской правды", передает Цензор.НЕТ.

Царевич вернулась в Печерский суд указом его председателя от 1 апреля 2021 года.

Это произошло на основании решения Верховного Суда, который 17 марта признал увольнение судьи незаконным.

Однако на данный момент Царевич не осуществляет судопроизводство. Причина – окончание полномочий, поскольку истек 5-летний срок ее назначения.

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Издание также просило сообщить, получает ли Царевич судейское вознаграждение, то есть зарплату, и сколько ей выплатили в апреле.

Однако Печерский суд не ответил на этот вопрос, отметив, что эта информация не относится к публичной, поскольку "не является задокументированной каким-либо способом и не содержится на каких-либо носителях в Печерском районном суде г. Киев".

Отметим, в соответствии с законом "О судоустройстве и статусе судей", вознаграждение выплачивается судье со дня зачисления в штат суда. Для судей, которые не осуществляют правосудие, как Оксана Царевич, закон прямо предусматривает лишение только доплат к окладу, но не зарплаты в целом. В то же время, в 2020 году Верховный Суд в одном из своих решений выразил позицию, что право на получение вознаграждения судья имеет, в частности, при условии "фактического исполнения своих обязанностей, то есть осуществления правосудия".

Во время Евромайдана после поездок к резиденции тогдашнего президента Виктора Януковича – Межигорье – автомайдановцы получали повестки о вызовах на допрос в качестве свидетелей в рамках уголовного производства, а также оповещения от органов ГАИ о необходимости явиться в ведомство с автомобилем и документами. Царевич была одной из судей, которые выносили неправомерные решения в отношении активистов Автомадана на базе сфальсифицированных гаишниками протоколов. Дело касалось поездки более 1500 человек в Межигорье в конце декабря 2013 года. 29 сентября 2016 года тогдашний президент Петр Порошенко уволил Царевич за нарушение присяги. 12 июня 2020 года Конституционный Суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса об ответственности судей за заведомо неправосудные приговоры. Вскоре Царевич признали невиновной по делу о незаконном лишении водительских прав активистов Автомайдана. В марте 2021 года Верховный Суд отменил указ Порошенко об увольнении Царевич.