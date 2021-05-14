Круглосуточный домашний арест с ношением браслета точно ограничит привычный для Медведчука образ жизни топ-персоны, - Верещук

Круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета является той мерой пресечения, которая полноценно ограничит деятельность подозреваемого в государственной измене народного депутата Виктора Медведчука.

Уверенность в этом выразила нардеп фракции "Слуга народа", член Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.

"Медведчук или его друзья могли бы внести любой залог. Но после внесения он был бы де-факто свободным человеком. А вот круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета точно ограничит деятельность Медведчука, ограничит привычный для него образ жизни топ-персоны", - сказала она.

Верещук напомнила, что законодательство не предусматривает безальтернативное содержание под стражей для всех подозреваемых, которые не совершили насильственных преступлений, должна иметься альтернатива – например, залог.

По ее словам, хотя большинство украинцев давно хочет увидеть нардепа Виктора Медведчука за решеткой, это может произойти только после обвинительного приговора суда по одному из дел.

"Важно, чтобы процесс шел корректно во всех фазах, в том числе и на начальной - когда вручается подозрение и избирается мера пресечения. Чтобы потом не было никакого повода у Медведчука и его защитников это оспаривать", - подчеркнула она.

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Как сообщалось, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

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