Экс-руководитель Госгеокадастра Закарпатья помогла присвоить 1,6 га земли в Ужгороде, потери государства - 15 млн грн, - СБУ
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Служба безопасности Украины разоблачила факт незаконного завладения землями ужгородской общины на более чем 15 млн гривен. Дельцы провели сделку при содействии экс-руководства Госгеокадастра в Закарпатской области и одного из госпредприятий.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что бывшая руководительница облуправления Госгеокадастра помогла вывести из коммунальной собственности земельный участок в Ужгороде. Его площадь составляла 1,6 га. По версии следствия, участок нелегально переоформили в пользование на физических лиц под дальнейшую застройку.
В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) Уголовного кодекса Украины сообщено о подозрении экс-начальнице Главного управления Госгеокадастра в Закарпатской области.
Продолжается досудебное следствие.