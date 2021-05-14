Федерация работодателей раскритиковала законопроект о повышении рентных ставок

Результатом невзвешенной позиции нардепов может стать девальвация гривни, сокращение рабочих мест и уменьшение налоговых поступлений

Федерация работодателей встала на сторону украинских металлургов и остро раскритиковала законопроект о повышении рентных ставок и ряда других налогов. Специалисты отмечают, внесенные правительством изменения приняли без общественного обсуждения и экономического обоснования.

У нас крайне тяжелые условия разработки месторождений, достаточно дорогие энергоносители, у нас постепенно заработная плата работников растет, то есть у нас нет ни одного преимущества, при этом есть существенные недостатки... логистический недостаток самый главный", – замечает член Совета Федерации работодателей Украины Сергей Беленький.

Принятие необоснованных решений может поставить "на колени" горно-металлургический комплекс, который является одним из крупнейших работодателей и поставщиков валютной выручки, предупреждают эксперты. А это, в свою очередь, будет означать девальвацию гривни, сокращение рабочих мест и уменьшение налоговых поступлений.

"Мы очень надеемся на взвешенную позицию нардепов. И то, что этот законопроект все же – кстати, никто еще не видел окончательную версию – будет существенно скорректирован", – говорит Беленький.