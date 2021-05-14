Украина занимает четвертое место в мире по количеству праведников народов мира, - Ермак

Украина занимает четвертое место в мире по количеству праведников народов мира - 2 659 человек, которые получили это высокое звание от центра "Яд Вашем".

Об этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил во время открытия мемориального объекта "Место для размышлений", который является частью будущего Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.

"Украина занимает четвертое место в мире по количеству праведников народов мира - 2659, которые получили это высокое звание от центра "Яд Вашем". Это доказывает, что Украина является землей толерантных, мирных и добрых людей", - отметил Ермак.

По его словам, государство сделает все, чтобы Мемориал Холокоста в Бабьем Яре стал одним из важнейших музеев и мест памяти в мире.

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Руководитель Офиса президента заявил, что сегодня в Украине - президент и власть, для которых церковь, мечеть, синагога, костел является местом веры, надежды и любви, но ни в коем случае не инструментом политической борьбы.

"В последние годы для украинской власти человеческая жизнь является главным приоритетом. Именно эта ценность была главной для праведников народов мира", - сказал он.

Ермак отметил, что война, к сожалению, не исчезла из нашей жизни, и в Украине она длится семь лет, а в последние дни небо над городами Израиля пылает от взрывов. "Я хотел бы пожелать нам всем в первую очередь мира", - отметил он.

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Как сообщалось, 14 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присуждениы от государственных стипендий праведникам мира - украинцам, спасавший евреев во время Второй мировой войны.