Рада предлагает запретить курение электронных сигарет в общественных местах
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информационное управление аппарата Рады.
Отмечается, что в новой редакции законопроекта согласованы дефиниции с другими законами, которые были приняты в этом году. Предлагается установить требование, что 30% площади на пачках табачных изделий для бездымных сигарет должны занимать медицинские предупреждения.
Согласно проекту, запрет употребления бездымных и электронных сигарет в общественных местах вступит в силу через шесть месяцев после принятия Закона.
Народные депутаты отменили решение Комитета от 22 марта, которым был поддержан доработанный проект Закона № 4358, подготовленный к рассмотрению в первом чтении и приняли решение поддержать новый текст законопроекта № 4358-д и рекомендовать Верховной Раде по результатам рассмотрения в первом чтении принять его за основу .