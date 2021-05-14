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Второй год пандемии может быть более смертоносным, - глава ВОЗ Гебрейесус

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Второй год пандемии может быть более смертоносным, - глава ВОЗ Гебрейесус
Второй год пандемии может быть более смертоносным, чем первый. В частности, сейчас вызывает беспокойство эпидемиологическая ситуация в Индии, где циркулирует опасный штамм коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом  The Guardian заявил председатель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что второй год пандемии может быть более смертоносным, чем первый, вместе с Индией, которая вызывает большое беспокойство", - пишет издание.

ВОЗ также призвала развитые страны пересмотреть условия по вакцинации детей и вместо их прививания предоставить вакцины от COVID-19 более бедным странам по схеме COVAX.

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Топ комментарии

  • belge
    Цыгану эфиопскому хочется денег. И любому министру здравоохранения. И любому главврачу. Они вам для этого любую статистику накрутят. Второй год пандемии может быть более смертоносным, - глава ВОЗ Гебрейесус - Цензор.НЕТ 2641
  • Ирина Правда
    Был такой анекдот. Доктор! У меня ковид! Вы - политик? Нет. Вы известный певец? Нет, Вы, может быть, актер? Нет. У Вас, батенька обычное ОРВИ, поэтому идите на ..уй)) Кому заплатили за рекламу ковида, те и страшилки распространяли. А на самом деле они просто подтяжки на пузе или лице делали, отдохнули, как следует, у океана, а сами тырындели, что в больничке лежали с ковидом.
  • Назар Проскуряков
    Ой та заткнись уже обезьяна китайская.
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