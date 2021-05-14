В Чернигове патрульный застрелил мужчину, который бросился на него с ножами

В Чернигове патрульные полицейские застрелили 45-летнего мужчину, который шел на них с ножами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил спикер патрульной полиции Черниговской области Виталий Копыстко.

"Когда патрульные прибыли на вызов относительно угрозы убийством человеку в одной из квартир жилого дома, агрессивный мужчина пошел на них с ножами в обеих руках. На требование положить ножи он не отреагировал, поэтому патрульные должны были применить оружие", - рассказал он.

Инцидент произошел сегодня в 11:00. В полицию позвонил житель многоквартирного дома по улице Жабинского. Он рассказал, что его соседке угрожает убийством ее сожитель, и она умоляет о помощи. Заявителю агрессивный мужчина тоже утром угрожал.

На вызов приехали два экипажа патрульной полиции. Крики женщины правоохранители услышали еще с улицы и приняли решение самостоятельно открыть дверь квартиры. Попав в помещение, они увидели мужчину с двумя ножами в руках. Вместо того, чтобы положить их, как требовалось, нападавший пошел с ножами на полицейских. Один из них выстрелил, и пуля попала мужчине в живот.

Вызванные на место врачи около часа пытались реанимировать раненого, однако спасти его жизнь не смогли.

Руководство патрульной полиции инициировало служебное расследование, которое должно дать правовую оценку действиям сотрудников. Об инциденте сообщено в прокуратуру.

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