"Ручное" регулирование цен на топливо создает условия для "теневых" АЗС, - эксперты

Инициатива властей установить государственное регулирование цен на нефтепродукты для АЗС только простимулирует кустарное производство бензина и схемы ухода от налогов.

Об этом заявил ряд экспертов и представители профильной ассоциации.

"Инициатива Министерства экономики и сельского хозяйства Украины ввести государственное регулирование цен на нефтепродукты на автозаправочных станциях нанесет сокрушительный удар по легальному сектору топливного рынка, создаст мощный стимул кустарному производству и более глубокому проникновению схем по уходу от налогообложения", - говорится в статье Консалтинговой группы "А-95".

Не поддержали инициативу Кабмина и в Европейской Бизнес Ассоциации (EBA), отметив, что подобные инициативы противоречат Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, ведь решение о государственном регулировании цен абсолютно нивелирует роль рынка как основного регулятора рыночных отношений и будет способствовать вмешательству государства в экономические бизнес процессы.

"В рыночную цену топлива заложены не только средняя стоимость нефтепродуктов по данным международного информационного агентства и предельные уровни торговой надбавки в 5-7 грн (как говорится в проекте), но и затраты на транспортировку по Украине и за ее пределами, расходы на перевалку, хранение, сертификацию, изменения курса валют, контроль качества, и тому подобное. Поэтому, "ручное" регулирование цен может уничтожить механизмы формирования цен, которые использовал прозрачный бизнес годами и создать кризис с непрогнозируемым обеспечением нефтепродуктов для потребителей, остановку работы прозрачных автозаправочных станций и т.д.", - отметили в EBA.

К критике госрегулирования цен на горючее присоединилась также Нефтегазовая ассоциация Украины, отметив, что установление предельной надбавки на бензин и дизельное топливо спровоцирует дефицит горючего в стране и создаст условия для усиления позиций "теневых" АЗС.

Как сообщалось ранее, на своем заседании 14 мая Кабинет Министров Украины принял постановление, которым до окончания карантина ввел госрегулирование цен на бензин и дизельное топливо.