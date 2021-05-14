Стрельба в Одессе: ранен мужчина. Объявлен план "Перехват"
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Сегодня 14 мая, в Одессе произошла стрельба на Балтской дороге. В городе введена специальная полицейская операция "Перехват".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
По предварительной информации, неизвестные совершили несколько выстрелов из вероятно травматического оружия в сторону мужчины и скрылись на автомобиле. Пострадавший госпитализирован с ранением ноги.
На месте работают правоохранители. Обстоятельства происшествия и причастные устанавливаются. В городе введена специальная полицейская операция "Перехват".