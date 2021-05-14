Обыски у киевских чиновников ОП организовал после "слива" планов Кличко организовать в столице исполкомы, - источник

О том, что Банковую возмутили планы создать в городе исполкомы, ранее заявлял и сам Кличко. Другой источник утверждает, что, наоборот, решение создать исполкомы - это ответ мэра на шаги ОП.

Об этом в статье для Цензор.НЕТ пишет со ссылкой на источники Татьяна Николаенко.

"Как уверяют источники Цензор.НЕТ в окружении мэра, кто-то слил Банковой на прошлой неделе, что готовится такой документ, и в ответ Банковая организовала обыски", - сообщила журналистка.

"Они почему-то решили, что мы вынесем это решение на рассмотрение уже в четверг. Ермак провел совещание с силовиками, и они пришли с обысками", - говорит источник в мэрии.

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При этом один из депутатов Киевсовета заверил Цензор.НЕТ, что решение о создании исполкомов возникло как реакция на шаги Банковой. Уже несколько месяцев ходят слухи, что пост главы КГГА хотят забрать у Кличко и отдать какому-то "крепкому хозяйственнику".

"Вариант об исполкомах придумали и разработали еще во времена набегов Богдана. Но потом все перетерли с Ермаком и забыли. И вот теперь получили снова", - рассказал один из депутатов Киевсовета на условиях анонимности.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 11 и 12 мая прокуратура провела ряд обысков на киевских коммунальных предприятиях. Мэр города Виталий Кличко назвал это давлением со стороны властей.

Прокуратура сообщает, что провела 31 обыск и вручила подозрения 11 чиновникам. Их подозревают в уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении служебным положением, поборах с предпринимателей, крышевании нелегального бизнеса.