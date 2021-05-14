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Одесский апелляционный суд оставил Стерненко и Демчука под круглосуточным домашним арестом

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Одесский апелляционный суд оставил Стерненко и Демчука под круглосуточным домашним арестом
Одесский апелляционный суд отказал активистам Сергею Стерненко и Руслану Демчуку в изменении меры пресечения и оставил их под круглосуточным домашним арестом.

Об этом Стерненко сообщил в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Суд отказал мне и Руслану Демчуку в изменении меры пресечения. Нас оставили под круглосуточным домашним арестом. Также суд отказал мне в возможности отбывать арест в Киеве", - отметил Стерненко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стерненко заявил о закрытии уголовного дела о покушении на него: "Это четкий сигнал криминалитету и дальше безнаказанно калечить и убивать активистов"

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

9 апреля Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения Сергею Стерненко и Руслану Демчуку - их отправили под круглосуточный домашний арест.

19 апреля Стерненко заявил о закрытии уголовного дела о покушении на него. "Это четкий сигнал криминалитету и дальше безнаказанно калечить и убивать активистов", - отметил активист.

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Топ комментарии

  • время
    Головне не дати суддям втекти з України.Їх має судити народ своїм судом. Одесский апелляционный суд оставил Стерненко и Демчука под круглосуточным домашним арестом - Цензор.НЕТ 2955
  • Олег Куницин
    Ахаха, ситуация с Мертвечуком подтверждает постановочное шоу от ЗЕленой власти. Сначала ни с того ни с сего изменили меру пресечения Антоненко и Стерненко. Для чего? А для того, чтобы домашний арест Мертвечука не выглядел столь нагло, типа патриотов и ветеранов в сизо, а ушлепка-предателя под домашний арест. Режиссеры одни, роли расписаны, "мудрый нарид" схавает.
  • Ёши Ёкомуро
    Да! Одесский апелляционный суд оставил Стерненко и Демчука под круглосуточным домашним арестом - Цензор.НЕТ 2482
    Уже -3 олигарха. Одесский апелляционный суд оставил Стерненко и Демчука под круглосуточным домашним арестом - Цензор.НЕТ 2482
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