Киве дали научную антипремию

Диссертацию нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы получила звание "Скандала года" на народной премии "Академічна негідність 2020/2021".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Награду вручали в 8 номинациях - "Плагиатор года", "Фальсификатор года", "Скандал года", "Посипака года", "Токсичный ректор года", "Мурзилка года", "Псевдоученый года", "Спец (з)рада года".

Специализированный ученый совет по госуправлению при Институте подготовки кадров службы занятости, который легитимизировал получения Кивой ученой степени, объявили "Спецсоветом года": 13 членов этого совета были названы "Посипаками года".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Диссертация Кивы: МАУП отрицает, что задним числом внесла его доклады в научные сборники

Антипремию "Академическая негодность года" начали присуждать в 2016-м. Таким образом общественность выразила свое возмущение тем, что жена тогдашнего вицепремьер-министра Екатерина Кириленко получила степень доктора наук. Антипремия призвана обратить внимание на засилье академического плагиата, псевдонауки и фальсификаций в Украине. Победителей определяют с помощью голосования в специализированных фейсбук-группах, а также на основе мнения экспертов движения "Диссергейт".

Также читайте: Представитель Института подготовки кадров Нестеряк: Аккредитация на защиту - инициатива Кивы, нас не предупреждали

Напомним, 26 апреля народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления". Люди в черном и без опознавательных знаков не пускали на его защиту ни журналистов, ни полицию. После защиты Кива заявил, что "сегодня научное сообщество стало сильнее", а после предложил одному из журналистов уединиться в туалете. "Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не начал. А, дружочек?" - обратился Кива к сотруднику СМИ.

Вместе с тем, расследователи прочитали все 245 страниц диссертации нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы и наткнулись на интересные моменты: несуществующие публикации, автоматический перевод, поддельные справки.

26 апреля в знак протеста против защиты Кивой диссертации свой диплом сжег кандидат медицинских наук Александр Ябчанка.