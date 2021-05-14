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Киве дали научную антипремию

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Киве дали научную антипремию
Диссертацию нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы получила звание "Скандала года" на народной премии "Академічна негідність 2020/2021".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Награду вручали в 8 номинациях - "Плагиатор года", "Фальсификатор года", "Скандал года", "Посипака года", "Токсичный ректор года", "Мурзилка года", "Псевдоученый года", "Спец (з)рада года".

Специализированный ученый совет по госуправлению при Институте подготовки кадров службы занятости, который легитимизировал получения Кивой ученой степени, объявили "Спецсоветом года": 13 членов этого совета были названы "Посипаками года".

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Антипремию "Академическая негодность года" начали присуждать в 2016-м. Таким образом общественность выразила свое возмущение тем, что жена тогдашнего вицепремьер-министра Екатерина Кириленко получила степень доктора наук. Антипремия призвана обратить внимание на засилье академического плагиата, псевдонауки и фальсификаций в Украине. Победителей определяют с помощью голосования в специализированных фейсбук-группах, а также на основе мнения экспертов движения "Диссергейт".

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Напомним, 26 апреля народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления". Люди в черном и без опознавательных знаков не пускали на его защиту ни журналистов, ни полицию. После защиты Кива заявил, что "сегодня научное сообщество стало сильнее", а после предложил одному из журналистов уединиться в туалете. "Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не начал. А, дружочек?" - обратился Кива к сотруднику СМИ.

Вместе с тем, расследователи прочитали все 245 страниц диссертации нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы и наткнулись на интересные моменты: несуществующие публикации, автоматический перевод, поддельные справки.

26 апреля в знак протеста против защиты Кивой диссертации свой диплом сжег кандидат медицинских наук Александр Ябчанка.

Топ комментарии

  • Олег Петрович ed2c8e0a
    Кива прочитает и будет спрашивать где премию получить ? Киве дали научную антипремию - Цензор.НЕТ 6389
  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    Киви - депутат с ученой степенью, Вовка-клоун - президент, страна окончательно сошла с ума..
  • Alexsander Sokoloff
    "Награду вручали в 8 номинациях - "Плагиатор года", "Фальсификатор года", "Скандал года", "Посипака года", "Токсичный ректор года", "Мурзилка года", "Псевдоученый года", "Спец (з)рада года".
    Вот киве подфатило! Столько наград, и сразу. Киве дали научную антипремию - Цензор.НЕТ 349
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