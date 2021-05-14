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Транзит газа через территорию Украины за 4 мес. снизился на 9%

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Транзит природного газа через газотранспортную систему Украины в январе-апреле 2021 года составил 14,1 млрд куб. м, что на 9% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Оператора ГТС Украины.

Транзит газа через территорию Украины за 4 мес. снизился на 9% 01

В западном направлении транзитом поставлено 12,5 млрд куб. м газа (Словакия – 8,4 млрд куб. м, Венгрия – 2,9 млрд куб. м, Польша – 1,2 млрд куб. м), в южном – 1,7 млрд куб. м (Молдова – 1,3 млрд куб. м, Румыния – 0,4 млрд куб. м).

Кроме того, транспортировка газа из Европы в Украину в январе-апреле 2021 года составила 0,55 млрд куб. м, что всемеро меньше, чем за аналогичный период 2020 года (3,87 млрд куб. м). Со стороны Словакии поступило 0,07 млрд куб. м газа, Венгрии – 0,48 млрд куб. м куб. м, тогда как со стороны Польши, Румынии и Молдовы газ в страну почти не завозился.

В т.ч. в режиме виртуального ревесрса поступления газа в Украину составили 0,49 млрд куб. м, или почти 90% от транспортировки. Поступление газа в режиме "таможенный склад" составило 0,08 млрд куб. м против 1,22 млрд куб. м за аналогичный период 2020 года.

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Транзит газа через территорию Украины за 4 мес. снизился на 9% 02

Реэкспорт газа из Украины за четыре месяца составил 0,68 млрд куб. м, тогда как за весь прошлый год трейдеры почти не заказывали услуги реэкспорта.

Транзит природного газа через ГТС Украины в 2020 году составил 55,8 млрд куб. м, что на 37,7% меньше, чем за 2019 год (89,6 млрд куб. м). Среднесуточный объем транзита по году составил 153 млн куб. м при забронированных 178 млн куб. м. В 2021-2024 гг. на украинском газотранспортном коридоре действует новая обязательная "бронь" для "Газпрома": 40 млрд куб. м (110 млн куб. м в сутки) после 65 млрд куб. м (178 млн куб. м в сутки) в 2020 году.

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