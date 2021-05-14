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Рада в понедельник выходит с "майских каникул": 20 мая может пройти внеочередное заседание

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Рада в понедельник выходит с "майских каникул": 20 мая может пройти внеочередное заседание
Верховная Рада в понедельник выходит с "майских каникул". В четверг состоится внеочередной заседание.

Об этом в Telegram сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"В понедельник Рада выходит работать после затяжных "майских" Самый большой сюрприз недели – нас скорее всего ждет еще одно внеочередное заседание в четверг. Коалиция обещала принять все необходимые законопроекты-"маяки" для получения международной помощи. Вот в День Вышиванки будет длинное внеочередное заседание по МВФ/Макрофину", - говорится в сообщении.

По его словам, во вторник рассмотрят:

- продажу земли через е-аукционы (№2195);
стимулы для развития крафтовых пивоварен (№5118, 5119).

В среду:

- отмену перевода часов (№4201);
- посылки из-за границы до 150 евро без ПДВ и таможенного сбора (№4278, 4279);
запрет продажи лекарств детям (№5123 и альтернативный №5123-1);
- изменения в индексации пенсий (№4668);
антитабачный закон (№4358);
публикация поименного голосования в местных советах (№4256);
создание ВСК по "вагнеровцам" (№4105);
военное капеланство (№4626).

В четверг, по словам Железняка, рассмотрят целый блок аграрных законопроектов.

В пятницу:

изменения в закон про НАБУ, в том числе формирование конкурсной комиссии (№5459);
налогообложение азартных игр (№2713 и альтернативные);
защита академической доброчестности (№3758);
законопроект про запрет "пакетов с пакетами" (№2051-1).

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