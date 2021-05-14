Рада в понедельник выходит с "майских каникул": 20 мая может пройти внеочередное заседание
Об этом в Telegram сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
"В понедельник Рада выходит работать после затяжных "майских" Самый большой сюрприз недели – нас скорее всего ждет еще одно внеочередное заседание в четверг. Коалиция обещала принять все необходимые законопроекты-"маяки" для получения международной помощи. Вот в День Вышиванки будет длинное внеочередное заседание по МВФ/Макрофину", - говорится в сообщении.
По его словам, во вторник рассмотрят:
- продажу земли через е-аукционы (№2195);
- стимулы для развития крафтовых пивоварен (№5118, 5119).
В среду:
- отмену перевода часов (№4201);
- посылки из-за границы до 150 евро без ПДВ и таможенного сбора (№4278, 4279);
- запрет продажи лекарств детям (№5123 и альтернативный №5123-1);
- изменения в индексации пенсий (№4668);
- антитабачный закон (№4358);
- публикация поименного голосования в местных советах (№4256);
- создание ВСК по "вагнеровцам" (№4105);
- военное капеланство (№4626).
В четверг, по словам Железняка, рассмотрят целый блок аграрных законопроектов.
В пятницу:
- изменения в закон про НАБУ, в том числе формирование конкурсной комиссии (№5459);
- налогообложение азартных игр (№2713 и альтернативные);
- защита академической доброчестности (№3758);
- законопроект про запрет "пакетов с пакетами" (№2051-1).