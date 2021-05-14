Новости • Дело Медведчука

Россия ликвидирует компанию Медведчука, из-за которой он получил подозрение, - журналистка Седлецкая. ДОКУМЕНТ

11 06127
Россия ликвидирует компанию Медведчука, из-за которой он получил подозрение, - журналистка Седлецкая. ДОКУМЕНТ
Компанию Медведчука "Новые проекты", которая переоформила по законодательству оккупантов местрождение в Крыму, ликвидируют российские власти.

Об этом пишет в Фейсбуке журналистка Наталья Седлецкая, информирует Цензор.НЕТ.

"12 мая, то есть уже на следующий день после объявления подозрения куму Путина, регистрационная служба РФ внесла запись в реестр юридических лиц о начале процедуры ликвидации фирмы", - сообщила она, опубликовав соответствующий документ.

Причиной ликвидации компании в реестре указано то, что она предоставила о себе недостоверные данные. Но есть основания предполагать, что на самом деле такого нарушения не было - запись о нем внесли задним числом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин о деле против Медведчука: Очевидная зачистка политического поля. Должны будем на это реагировать

 "Напомню, по данным следствия на пленках, которые обнародовало СБУ, Медведчук согласовывает свой план "разграбления национальных ценностей на временно оккупированной территории Крыма" через фирму "Новые проекты" с должностным лицом РФ - а именно с Дмитрием Козаком (на фото справа). Тогдашним заместителем председателя правительства РФ. Сейчас он - заместитель руководителя администрации президента России", - добавила Седлецкая.

Россия ликвидирует компанию Медведчука, из-за которой он получил подозрение, - журналистка Седлецкая 01

Россия ликвидирует компанию Медведчука, из-за которой он получил подозрение, - журналистка Седлецкая 02

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Gregory Mihelson
    Правильно! Своего агента надо спасать.
  • Romeo Ua
    Кум кума спасает, но кум то *****
  • tim link
    опять руцке обосрамшись, затихарились и обтекают))... Россия ликвидирует компанию Медведчука, из-за которой он получил подозрение, - журналистка Седлецкая - Цензор.НЕТ 6153 Россия ликвидирует компанию Медведчука, из-за которой он получил подозрение, - журналистка Седлецкая - Цензор.НЕТ 3983
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости