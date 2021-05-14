Россия ликвидирует компанию Медведчука, из-за которой он получил подозрение, - журналистка Седлецкая. ДОКУМЕНТ

Компанию Медведчука "Новые проекты", которая переоформила по законодательству оккупантов местрождение в Крыму, ликвидируют российские власти.

Об этом пишет в Фейсбуке журналистка Наталья Седлецкая, информирует Цензор.НЕТ.

"12 мая, то есть уже на следующий день после объявления подозрения куму Путина, регистрационная служба РФ внесла запись в реестр юридических лиц о начале процедуры ликвидации фирмы", - сообщила она, опубликовав соответствующий документ.

Причиной ликвидации компании в реестре указано то, что она предоставила о себе недостоверные данные. Но есть основания предполагать, что на самом деле такого нарушения не было - запись о нем внесли задним числом.

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"Напомню, по данным следствия на пленках, которые обнародовало СБУ, Медведчук согласовывает свой план "разграбления национальных ценностей на временно оккупированной территории Крыма" через фирму "Новые проекты" с должностным лицом РФ - а именно с Дмитрием Козаком (на фото справа). Тогдашним заместителем председателя правительства РФ. Сейчас он - заместитель руководителя администрации президента России", - добавила Седлецкая.