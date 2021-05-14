СНБО ввел санкции против 111 иностранных криминальных авторитетов, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский объявил о введении санкций против 111 иностранных граждан, которых считают криминальными авторитетами. Соответствующее решение сегодня приняли на заседании Совета нацбезопасности и обороны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства рассказал в своем видеообращении.

К иностранцам, которые попали в санкционный список СНБО, по словам Зеленского, будут применены такие ограничения как блокировка активов, запрет въезда, невозможность приобретения гражданства, принудительное выдворение.

Как отметил глава государства, часть этих людей сейчас находятся за пределами Украины.

"Одним словом, тем, кто не в Украине, - нечего бояться, а тем, кто в Украине, - нечего приезжать. Мы гостеприимная страна, но не для 111 иностранцев. Это криминальные авторитеты. Мы не говорим вам до свидания, мы говорим - прощайте", - сказал он.

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