СНБО ввел санкции против воров в законе, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах очередного заседания СНБО в своем видеообращении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Зеленского в Фейсбук.

"Завершилось очередное заседание СНБО. Его результатами стали важные решения для страны и, вероятно, сердечные приступы для лиц, которые годами действовали против нее и народа. Итак:

после принятия соответствующего закона применены персональные санкции против 557 воров в законе;

санкции также "прилетели" к 111 иностранцам, которые являются криминальными авторитетами;

кроме того, мы подняли вопрос государственных земель и домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице, которыми во времена предыдущего Президента за очень символическую плату начал пользоваться ряд непонятных лиц", - заявил Зеленский.

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