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СНБО ввел санкции против воров в законе, - Зеленский. ВИДЕО

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах очередного заседания СНБО в своем видеообращении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Зеленского в Фейсбук.

"Завершилось очередное заседание СНБО. Его результатами стали важные решения для страны и, вероятно, сердечные приступы для лиц, которые годами действовали против нее и народа. Итак:

  • после принятия соответствующего закона применены персональные санкции против 557 воров в законе;
  • санкции также "прилетели" к 111 иностранцам, которые являются криминальными авторитетами;
  • кроме того, мы подняли вопрос государственных земель и домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице, которыми во времена предыдущего Президента за очень символическую плату начал пользоваться ряд непонятных лиц", - заявил Зеленский.

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    У нас что, уже отменили КК? И у зеленого дитяти появилась новая любимая игрушка?
  • Эдуард Силенко
    Санкції, що це таке? Чому не працює Кримінальний Кодкс? Що це за цирк та повна руйнація державних органів. Гроші це добре коли ти ними вмієш керувати, а якщо гроші починають керувати тобою, ти пропав. Скоро буде велика війна.
  • Джура
    РНБО ввів санкції проти ворїв у законі й іноземних кримінальних авторитетів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 96 РНБО ввів санкції проти ворїв у законі й іноземних кримінальних авторитетів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 96 РНБО ввів санкції проти ворїв у законі й іноземних кримінальних авторитетів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9532

    ДЫБИЛ ЗЕленомордый! ЕстьУГОЛОВНЫЙ КОДЕКС, и воры в законе должны СИДЕТЬ, а не получать клоунские санкции!
    Ты ещё, тупой баран, "глубокую озабоченность" выскажи.
    Дыбил КривоРагульный
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