Разделение бизнеса и власти - единственный рецепт деолигархизации, - СКМ о борьбе с коррупцией

Украина ежегодно теряет из-за коррупции сотни миллиардов гривен, власть обязана уничтожить коррупционные схемы и обеспечить равные условия для развития бизнеса.

Об этом написала директор по связям с общественностью и коммуникациям СКМ Наталья Емченко в колонке для Интерфакс-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Коррупция - главный экономический враг Украины, чёрная дыра, пожиратель будущей стоимости и экономики в целом, и ее ключевых активов. Согласно независимым расчетам Украина ежегодно теряет от 500 до 950 млрд грн из-за коррупции", - написала Емченко.



Она напомнила, что SCM является одним из крупнейших инвесторов в экономику Украины и вправе настаивать на проведении властью антикоррупционных реформ, которые будут способствовать экономическому развитию и улучшению инвестиционного климата в стране.



"Коррупция – это не только препятствие экономическогму развитию, но и скрытый коррупционный налог, уплачивать который бизнес не должен. Ведь любое повышение налогов без устранения коррупции в государственных органах становится своего рода данью, которая оседает в карманах чиновников", - отметила Емченко.



По ее словам, согласно обнародованной информации, только коррупционные схемы, осуществляемые должностными лицами налоговой и таможенной службы, лишают бюджет доходов в 120 млрд грн. в год.

"Мы платим полностью все налоги и настаиваем, чтобы заработанные нами для страны средства расходовались на благо общества (на образование, здравоохранение, безопасность), а не становились наживой коррумпированных чиновников и депутатов", - подчеркнула Емченко.



Она отметила: за последние пять лет количество компаний, связанных с госчиновниками выросло на 3 тысячи – с 16117 до 19118. Что, по ее мнению, недопустимо – политики и чиновники не должны заниматься бизнесом.



"Мы как крупный бизнес имеем право настаивать на прозрачности власти и политиков. Мы не занимаемся политикой и считаем, что представители власти не должны заниматься бизнесом. Только так можно разорвать порочный круг, сформированный олигархами, которые сколачивают состояние благодаря политической коррупции во власти. Разделение бизнеса и власти – единственный действенный рецепт деолигархизации", - резюмировала Емченко.