США ввели санкции против 61 гражданина Украины, - Данилов

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против 61 гражданина Украины. Совет национальной безопасности и обороны намерен проверить информацию о каждом подсанкционном гражданине, и по итогам юридической верификации будет принято решение относительно введения санкций со стороны Украины.

Об этом 14 мая во время брифинга по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

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"Мы обсудили вопрос введения санкций, которые вводят против граждан Украины Соединенные Штаты. Мы к ним обратились с официальными документами, чтобы они нам по каждому гражданину Украины дали исчерпывающие ответы: когда и на основании чего были введены те или иные санкции, для реагирования здесь, на территории Украины, в отношении этих всех лиц. Если наши правоохранительные органы будут считать необходимым определенные процедурные моменты, касающиеся их работы, если будет принято решение в отношении введения санкций в поддержку наших партнеров, после получения всех документов и их обработки, мы будем это делать на территории нашей страны. На сегодняшний день нам точно известно о 61 гражданине Украины, против которых США ввели санкции", - сказал Данилов.

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Он также добавил, что Украина намерена обращаться к европейским партнерам для получения информации по гражданам из санкционного списка.

"Потому что до определенного времени, к сожалению, наша страна этими вопросами не занималась, и мы не выясняли кто, и на основании чего вводил те или иные санкции. После получения такой информации мы по каждому гражданину будем принимать отдельное решение", - сказал Данилов.