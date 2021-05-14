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Министр экономики Петрашко и инфраструктуры Криклий написали заявления об отставке, - пресс-секретарь Разумкова

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Министр экономики Петрашко и инфраструктуры Криклий написали заявления об отставке, - пресс-секретарь Разумкова
Двое министров написали заявления о своей отставки с должностей. Уйти с постов по собственному желанию хотят министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр развития экономики Игорь Петрашко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала пресс-секретарь Председателя ВР Дмитрия Разумкова Ольга Туний.

Она отметила: "В связи с многочисленными запросами от средств массовой информации сообщаю: В Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке от министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Ранее в своем  телеграме нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко озвучил подобную информацию. 

Он подчеркнул: "Мы таки живем не в парламентско-президентской, а офиснопрезидентской респупблике". 

"Степанов отказывается писать заявление, вопрос по нему фракция Слуг рассмотрит в понедельник", - продолжил Гончаренко.

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    Министр экономики Петрашко и инфраструктуры Криклий написали заявления об отставке, - пресс-секретарь Разумкова - Цензор.НЕТ 9056
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