В "Ударе" призвали власть "прекратить репрессии": "Двигаться в Европу путем Януковича абсурдно"
Соответствующее заявление они обнародовали на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Команда на проведение поступила с Банковой. Цель - запугать и дискредитировать Виталия Кличко и партию "УДАР". Эти действия правоохранительных органов напоминают времена Януковича. Власть снова прибегает к репрессиям и преследованиям политических оппонентов", - говорится в заявлении.
В "Ударе" призвали власти прекратить незаконные действия, ведь они могут уменьшить шансы Украины на вступление в ЕС и НАТО.
"Такой беспредел получит оценку наших международных партнеров. "Маски-шоу" не согласуются с требованиями предоставить Украине членство в ЕС и НАТО. Двигаться в Европу методами Януковича абсурдно. Власть хочет ударить по "УДАРу", а бьет по европейскому пути Украины. Призываем прекратить репрессии", - отмечается в заявлении.
В обращении также сказано, что причиной атаки Банковой в партии считают встречу Кличко с должностными лицами США и призыв к местным лидерам объединяться.