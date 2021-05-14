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В "Ударе" призвали власть "прекратить репрессии": "Двигаться в Европу путем Януковича абсурдно"

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В "Ударе" призвали власть "прекратить репрессии": "Двигаться в Европу путем Януковича абсурдно"
В "Ударе" считают массовые обыски в столице давлением и попыткой дискредитации Виталия Кличко и его партии.

Соответствующее заявление они обнародовали на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Команда на проведение поступила с Банковой. Цель - запугать и дискредитировать Виталия Кличко и партию "УДАР". Эти действия правоохранительных органов напоминают времена Януковича. Власть снова прибегает к репрессиям и преследованиям политических оппонентов", - говорится в заявлении.

В "Ударе" призвали власти прекратить незаконные действия, ведь они могут уменьшить шансы Украины на вступление в ЕС и НАТО.

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"Такой беспредел получит оценку наших международных партнеров. "Маски-шоу" не согласуются с требованиями предоставить Украине членство в ЕС и НАТО. Двигаться в Европу методами Януковича абсурдно. Власть хочет ударить по "УДАРу", а бьет по европейскому пути Украины. Призываем прекратить репрессии", - отмечается в заявлении.

В обращении также сказано, что причиной атаки Банковой в партии считают встречу Кличко с должностными лицами США и призыв к местным лидерам объединяться.

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Топ комментарии

  • Элла Георгиевна Немзер
    После вчерашнего приезда прокуроров к бывшему депутату от Удара, который крышевал МАФы в переходах 10 лет, сегодня начали демонтаж ларьков на Льва Толстого и Дворце Спорта.

    А Кличко про политические репрессии кричит. Торгаш.
  • Alexsander Sokoloff
    Когда кормушки лишают - это всегда "политические репрессии". ))
    И не имеет значения кто у кого отжимает. Просто передел собственности и сфер влияния.
  • дмитрий иванов 527db324
    Ребятушки, давайте вообще прекратим использование слова "репрессии" по любому поводу и без такового. Репрессии - это холодная камера, миска помоев, пытки, месячный этап в "столыпине" или вообще товарняке со всеми своими пожитками, лагерь на целебном Севере, расстрел по приговору трибунала или просто по решению Генералиссимуса чекистами из "бюро №2". Современные версии это судьбы Немцова, Навального и десятков других посаженных, отравленных и просто убитых. А то, что у вас - это лафа и курорты с вознёй в песочнице и бесконечными кукареками В "Ударі" закликали владу "припинити репресії": "Рухатися в Європу шляхом Януковича абсурдно" - Цензор.НЕТ 5659
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