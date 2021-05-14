Работа над текстом закона об олигархах продолжается. В ближайшее время законопроект станет общедоступным, - Данилов

Президентский законопроект об олигархах ("статус олигархов" или "деолигархизацию) пока еще находится в работе. В ближайшее время его внесут в Верховную раду, и его текст станет общедоступным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

"У меня есть предварительный проект закона, касающийся олигархов. Он сейчас находится в работе, сейчас специалисты его отрабатывают. В ближайшее время вы все его увидите. Он будет внесен от имени президента в Верховную раду и все эти дефиниции (относительно определения термина "олигарх", и кто подпадает под эту категорию, - ред.) станут сразу всем известны", - сообщил секретарь Совбеза.

Ранее Данилов сообщал, что в перечень олигархов могут попасть 13 человек.

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