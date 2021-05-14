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Работа над текстом закона об олигархах продолжается. В ближайшее время законопроект станет общедоступным, - Данилов

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Работа над текстом закона об олигархах продолжается. В ближайшее время законопроект станет общедоступным, - Данилов
Президентский законопроект об олигархах ("статус олигархов" или "деолигархизацию) пока еще находится в работе. В ближайшее время его внесут в Верховную раду, и его текст станет общедоступным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

"У меня есть предварительный проект закона, касающийся олигархов. Он сейчас находится в работе, сейчас специалисты его отрабатывают. В ближайшее время вы все его увидите. Он будет внесен от имени президента в Верховную раду и все эти дефиниции (относительно определения термина "олигарх", и кто подпадает под эту категорию, - ред.) станут сразу всем известны", - сообщил секретарь Совбеза.

Ранее Данилов сообщал, что в перечень олигархов могут попасть 13 человек.

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Работа над текстом закона об олигархах продолжается. В ближайшее время законопроект станет общедоступным, - Данилов - Цензор.НЕТ 1929
  • Ан Мур
    "подобаються" мені такі 73/43%зебіли з їх дебілізмом...
  • Scorpman Y
    даже до зебилов дошло что "закон против олигархов" - направлен исключительно против личного врага бесноватого вовки-шута и его зебилов, и абсолютно не затрагивает ни коломойского, ахметова, пинчука и т.д.? Работа над текстом закона об олигархах продолжается. В ближайшее время законопроект станет общедоступным, - Данилов - Цензор.НЕТ 5902
    браво, зебилы! вы Шмогли))
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