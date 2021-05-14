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Россия опубликовала список "недружественных стран": в нем только США и Чехия

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Россия опубликовала список "недружественных стран": в нем только США и Чехия
По мнению официальной Москвы, эти страны совершают по отношению к РФ "недружественные" действия.

Список из двух стран утвержден распоряжением правительства Российской Федерации, информирует Цензор.НЕТ.

"Утвердить прилагаемый перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц", - сказано в тексте документа.

Согласно распоряжению, Чехия теперь может заключать трудовые договоры только с 19 физическими лицами в России, а США - ни с кем.

Ранее в России анонсировали создание списка "недружественных" стран, которые не смогут нанимать на работу в дипломатические миссии сотрудников из России.

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Топ комментарии

  • Алекс Мышкевич
    Протестую !!!!

    день так хорошо начинался, Украина стала Антироссией и вот те на, к вечеру нас уже нет в списке НЕдружественных стран!

    Свинство ! Россия опубликовала список "недружественных стран": в нем только США и Чехия - Цензор.НЕТ 9754
  • 18c49ed2
    Куценький какой-то списочек вышел у *****. Маловато будет.
  • Алекс Мышкевич
    правительства очень многих стран обиделись.... Россия опубликовала список "недружественных стран": в нем только США и Чехия - Цензор.НЕТ 7074
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