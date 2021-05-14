Россия опубликовала список "недружественных стран": в нем только США и Чехия
12 66983
По мнению официальной Москвы, эти страны совершают по отношению к РФ "недружественные" действия.
Список из двух стран утвержден распоряжением правительства Российской Федерации, информирует Цензор.НЕТ.
"Утвердить прилагаемый перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц", - сказано в тексте документа.
Согласно распоряжению, Чехия теперь может заключать трудовые договоры только с 19 физическими лицами в России, а США - ни с кем.
Ранее в России анонсировали создание списка "недружественных" стран, которые не смогут нанимать на работу в дипломатические миссии сотрудников из России.