Министром экономразвития планируют назначить Любченко, а инфраструктуры Кубракова, - "слуга народа" Гришина

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Юлия Гришина назвала вероятных претендентов на руководителей министерств экономического развития и инфраструктуры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Телеграме

Гришина отметила: "Вместо Петрашко номинируется кандидат Любченко. Вместо Криклия - кандидат Кубраков. Мне все нравится!!".

На сегодня Алексей Любченко является главой Государственной налоговой службы Алексей Любченко, а Александр Кубраков - глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").

"Похоже мы потеряли Главу налоговой и нашли Министра экономики. Думаю, правильное решение. В ГНС хороший задел и кадровый резерв. А Минэкономики очевидно нуждается в усилении", – подтвердил коллега Гришиной по фракции глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает Интерфакс-Украина.

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