Новости

Кабмин планирует увеличить до 100 тыс. грн сумму депозита, который не будет учитываться при назначении субсидий, - Лазебная

2 37517
Кабмин планирует увеличить до 100 тыс. грн сумму депозита, который не будет учитываться при назначении субсидий, - Лазебная
Министр социальной политики Марина Лазебная заявляет, что Кабинет министров в ближайшее время поднимет до 100 тыс. грн сумму депозитов, которые не будут учитываться при назначении жилищной субсидии.

"Появилось три новых критерия – была одна машина, стало две (которые не будут учитываться при назначении жилищной субсидии - ред.), было одно жилое помещение, стало наличие двух, и третий – депозит. Это та история, которая нуждается в анализе. Так как депозит 56 тыс. грн может быть даже у пенсионерки, которая там себе откладывала. В ближайшее время мы внесем изменения, мы поправим немножко эти вещи, чтобы успокоить людей… Сейчас 56 тыс. грн, а мы поднимем до 100 тыс. грн. Это точно", - сказала Лазебная в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также министр ответила, что после верификации в субсидии может быть отказано около 3% домохозяйств, по другим критериям не связанным с наличием депозитов.

Как сообщалось, в начале мая Кабмин обязал претендентов на получение субсидии для оплаты жилищно-коммунальных платежей подавать вместе с заявкой декларацию о доходах и расходах.

Помимо указанных изменений документ также расширяет перечень источников доходов, которые учитываются для расчета среднемесячного совокупного дохода. В частности, теперь доходы от размещения депозитов и дивиденды от ценных бумаг учитываются при назначении субсидий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На переоформление субсидий гражданам дали 5 месяцев: Минсоцполитики рассказало, куда обращаться и какие документы подавать

Топ комментарии

  • Привет
    Это уже будет конец эпохи бедности...или опять еще нет???
  • Сергей Ткаченко a73c9e6e
    А ще такі ж саме умови треба виписати для отримання допомоги на оренду житла нарідних депутатів! Тобто, якщо задекларував більше 100 000грн., то тобі допомоги - шиш з маслом. А ось коли гроші закінчаться - тоді будь ласочка!
  • Валерка Бродяжный 2
    А что, со 100 тыс. не хватает заплатить 1000гр. за коммуналку?
    Для кого эти льготы и зачем таким состоятельным людям субсидия?
    1000 миллион бережёт. Жлобы и коррупционеры.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости