Влияние "воров в законе" - прямая угроза нацбезопасности стране, - Аваков о санкциях СНБО против криминалитета

"Воры в законе" имеют колоссальное влияние на дестабилизацию политической и социально-экономической ситуации в Украине, поэтому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины вводит экономические санкции против них, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр Аваков написал на своей странице в Twittеr.

"СНБО приняло предложение правительства по ряду санкций к "ворам в законе": от блокирования активов до принудительного выдворения из Украины! Влияние "воров в законе" - прямая угроза нацбезопасности - потому нулевая толерантность!", - написал он.

По словам Авакова, пятый год в Украине сохраняется тенденция уменьшения уровня преступности, что является результатом совместной работы всех правоохранительных органов.

"Единая государственная позиция нулевой толерантности к криминальным элементам, которые угрожают безопасности Украины и ее граждан. Нужен комплексный подход, который не позволит этим преступным субъектам и формированием действовать в нашем государстве. Организованная преступность - прямая угроза нацбезопасности Украины", - заявил Аваков во время заседания СНБО.

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Так, министр инициировал возможность введения персональных специальных экономических санкций к лицам, которые имеют статус "вор в законе".

Он также отметил, что не менее важным элементом борьбы с организованной преступностью, является ужесточение условий отбывания наказания такой категории лиц.

"С этой целью видим целесообразным создать отдельное учреждение исполнения наказаний в системе учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы Министерства юстиции Украины", - подчеркнул Аваков.

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В свою очередь глава Нацполиции Игорь Клименко сказал, что к началу 2020 года в Украине находилось 34 "вора в законе".

"И на сегодня: 8 "воров" выдворены из Украины с запретом въезда; один передан в порядке реадмиссии; четверо покинули Украину и не возвращались. В результате из 34-х "воров в законе" в настоящее время в Украине остался 21. Из них - двое находятся в СИЗО и учреждениях исполнения наказаний; один под домашним арестом; один в пункте временного пребывания иностранцев. На свободе пока находятся 17 "воров в законе". При этом трем лицам объявлено подозрение, а двое проходят процедуру экстрадиции", - отметил Клименко.

По информации правоохранителей, по этническому признаку среди "воров в законе" 356 грузинов, 129 россиян, 29 армян, 18 азербайджанцев и 25 – другие.

Кроме того, он подчеркнул, что против лиц, что координируются "ворами в законе", как правило - это иностранцы, которые пользуются несовершенством украинского законодательства, также надо вводить ограничительные меры.

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