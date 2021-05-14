Представление об отставке Степанова поступило в Раду

В Верховую Раду поступило представление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом сообщила пресс-секретарь председателя парламента Дмитрия Разумкова Ольга Туний, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Официально сообщаю, что в Верховную Раду Украины поступило представление премьер-министра об отставке министра здравоохранения Максима Степанова", - сказала Туний.

Сам Степанов в эфире телеканала "Украина 24" в 19:47, комментируя отставку министров экономики и инфраструктуры и отвечая на вопрос ведущих о том, писал ли он заявление об отставке, заявил, что никаких заявлений он не писал.

На уточняющий вопрос о том, что должно произойти для того, чтобы это заявление было написано, чиновник ответил, что для этого нужно, чтобы "на табло в Верховной Раде появилось 226 голосов "за" постановление о его отставке".

Как сообщалось, вечером в пятницу стало известно, что министр экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий подали заяления об отставке.