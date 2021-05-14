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5 из 6 членов наблюдательного совета "Нафтогаза" прекратили свои полномочия

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5 из 6 членов наблюдательного совета "Нафтогаза" прекратили свои полномочия
Пять из шести членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" - Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа, Людо ван дер Хейден, Юлия Ковалив и Наталья Бойко - 30 апреля 2021 публично объявили о прекращении своих полномочий. Согласно корпоративных процедур, действующих в настоящее время в Компании, прекращение их полномочий вступает в силу 14 мая текущего года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации Департамента по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины"

Таким образом, в составе Наблюдательного совета Нафтогаза остается Роберт Бенш, гражданин США, который был назначен в качестве представителя государства в 2020 году и переназначен Правительством в конце апреля текущего года.

Поэтому Наблюдательный совет не будет иметь кворума для принятия крайне необходимых решений.

Один из вариантов урегулирования ситуации - назначение нового состава Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним, Правительство признало неудовлетворительной деятельность Наблюдательного совета и правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году, однако акционер в лице Кабмина неизменно настроен на продолжение реализации реформы корпоративного управления.

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Топ комментарии

  • Чайка Київ
    Ці не кришували.
    Саме тому пліснява і лаштуала аферу. Щоб замінити їх корупційним лайном, яке буде кришувати олігархічних холуїв і мутні схеми прокладки.
  • Чайка Київ
    5 из 6 членов наблюдательного совета "Нафтогаза" прекратили свои полномочия - Цензор.НЕТ 478 Баболомойська трольня нелетіла.
  • Власов Сергей b3083465
    Vadym Glamazdin сейчас 5 із 6 членів наглядової ради "Нафтогазу" припинили свої повноваження - Цензор.НЕТ 2093 расслабляется.

    6 ч. ·

    Нафтогаз довгий час був ледь не єдиним бійцем проти Північного Потоку 2 всередині України. І навіть коли вдалося залучити інших, саме Нафтогаз був лідером цієї роботи. Зараз ця боротьба підійшла до критичної позначки, яку важливо перейти Україні і не дати перейти росіянам. Я дуже сподіваюся, що нове керівництво Нафтогазу має бачення, як це зробити, не збирається зупиняти цю роботу і, найважливіше, має людей, які зможуть це зробити. Я маю надію, але не маю впевненості…

    В Нафтогазі є команда, про яку багато хто знає. Ця команда останні чотири роки сфокусована на невеликій кількості, але дуже важливих справ. Головна з них - боротьба проти ПП2. І це дуже успішна команда. Саме завдяки цій команді вдалося підписати нову транзитну угоду у грудні 2019, адже ця команда отримала перший санкційний закон (PEESA) який миттєво зупинив будівництво ПП2. Саме ця команда наступні півтора роки стримувала російські намагання хоч би як добудувати газогін, або зняти санкції. Саме ця команда заклала підгрунтя для остаточної зупинки будівництва завдяки новому раунду санкцій (PEESCA). Ця ж команда займається питаннями більш глибокого залучення США у питання безпеку у Чорному морі, адже Нафтогаз прагне розпочати видобуток на шельфі. В Нафтогазі… була така команда…

    Останній місяць робота команди була заблокована з огляду на певні події всередині та навколо Нафтогазу. І це сталося саме тоді, коли росіяни вкрай активізувалися на добудові ПП2. Соупадєніє?.. А зараз ця команда у повному складі залишає Нафтогаз.

    Вчора був мій останній день роботи в Нафтогазі. Я дуже вдячний долі за цей безцінний досвід, я дуже вдячний всім колегам за ефективну співпрацю та фантастичну підтримку, я дуже гордий за те, чого вдалося досягти. Я щиро бажаю Компанії не зупинятися у розвитку і продовжувати бути надважливою опорою вільної та сильної України.

    Всім дякую. Далі буде…

    P.S. Доречі, саме цього дня у 2019 році у Сенаті США був офіційно зареєстрований законопроект, який у грудні того ж року став законом PEESA і зупинив будівництво ПП2.
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