5 из 6 членов наблюдательного совета "Нафтогаза" прекратили свои полномочия
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации Департамента по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины"
Таким образом, в составе Наблюдательного совета Нафтогаза остается Роберт Бенш, гражданин США, который был назначен в качестве представителя государства в 2020 году и переназначен Правительством в конце апреля текущего года.
Поэтому Наблюдательный совет не будет иметь кворума для принятия крайне необходимых решений.
Один из вариантов урегулирования ситуации - назначение нового состава Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".
Напомним, Правительство признало неудовлетворительной деятельность Наблюдательного совета и правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году, однако акционер в лице Кабмина неизменно настроен на продолжение реализации реформы корпоративного управления.