Экс-командир "Азова" Жорин рассказал, что делать с оккупированными территориями после победы

Из соображений безопасности всего государства Украина уже сегодня должна составить план действий по реинтеграции временно оккупированных территорий после их возвращения в состав Украины.

Об этом заявил экс-командир полка "Азов", а сейчас руководитель штаба Национального Корпуса Максим Жорин во время своего выступления в рамках круглого стола "Пути реинтеграции оккупированных территорий" в Харькове, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, после возвращения в состав Украины на этих территориях должны действовать военно-гражданские администрации, а выборы следует отменить до завершения процесса деоккупации.

"Что касается моего личного мнения, то я считаю, что вообще первые выборы на этих территориях можно было бы проводить через 18 лет. Логика очень проста: в таком случае на выборы придут украинцы, которые уже родятся и вырастут под украинским флагом ", - считает Жорин.

Также, по словам руководителя штаба Нацкорпуса Украина должна обдумать возможность ограничения автономии Крыма. "Мы должны будем принять решение о создании Крымской области. Возвращение автономии Крыма будет для нас означать то, что мы снова сами себе оставим такую ​​взрывчатку замедленного действия", - заявил Жорин.

Среди прочего представитель Нацкорпуса предлагает принять закон о коллаборационизме, что сделает невозможным участие в государственном управлении лиц, сотрудничавших с оккупантами, а также ввести особую налоговую политику на деокупованих территориях с целью привлечения сюда инвестиций.