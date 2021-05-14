Кличко делает все, чтобы защитить киевских коррупционеров, - Верещук

Мэр Киева Виталий Кличко пытается покрывать фигурантов коррупционных дел, которые расследуют правоохранительные органы.

Об этом заявила депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук во время эфира на телеканале "Kyiv.Live", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

"Подчиненные Кличко уже неоднократно попадали в коррупционные скандалы. Например, его первый заместитель господин Поворозник, которого буквально "за руку" схватили правоохранители на взятке прямо в кабинете ", - напомнила депутат.

По ее словам, вместо того, чтобы сотрудничать со следствием, Кличко называл это политическим давлением.

"Если есть коррупция, а она есть и Кличко не раз сам говорил об этом, и он обращается по этому поводу в правоохранительные органы. Если так случилось, что и в Зеленстрое, и Киевсвете, Киевавтодоре. То наоборот заявление главы должно было выглядеть так, что я как мэр сделаю все от меня зависящее чтобы коррупции в городе не было, я буду способствовать, всячески информировать общество которое меня выбрало", - отметила Верещук.

Депутат рассказала, что Кличко должен быть первым, кто должен говорить о том, что происходит со взятками, с разрешениями на строительство и тому подобное.

"Мэру помогают даже правоохранительные органы Офис, то в чем разочарование? Наоборот, это должно быть импульсом, стать хорошим шагом к самоочищению. Теперь вопрос: Если Кличко не знал, то соответсвует ли он занимаемой должности? Если знал и покрывал, то сейчас и в дальнейшем его действия должны свидетельствовать о том, что это не так. Потому что тогда - это соучастие ", - отметила политик.