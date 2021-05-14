Дело Медведчука: Венедиктова не собирается подавать в отставку, если обвинение развалится в суде

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова не собирается покидать свой пост в случае, если суд вынесет оправдательный приговор подозреваемому в госизмене главе политсовета "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку.

Об этом она сказала в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Я уйду в отставку, если я буду считать, что сделала профессионально неэтично что-то, потому что, если я совершу преступление, меня по-другому уволят. Если Верховная Рада так решит - это будет их решение. Поэтому давайте исходить из того, честно я сделала работу или нечестно ", - сказал Венедиктова.

Она утверждает, что не держится за кресло генерального прокурора.

"Я пришла в это кресло не держаться за него, а сделать максимально и честно... Для этого должны быть абсолютно понятные основания", - сказала генпрокурор.

Также читайте: На Медведчука надели электронный браслет, - Офис генпрокурора