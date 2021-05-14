Это одноразовые пиар решения, не решающие глобальных проблем с преступностью, - Сакварелидзе о санкциях СНБО против воров в законе

Экс-заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе прокомментировал решение СНБО о санкциях против "воров в законе", принятых 14 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Сакварелидзе отметил: "Вижу, у Владимира Александровича добавится работы) Список "воров в законе" постоянно меняется: одни теряют этот статус, другие приобретают, поэтому Президенту и СНБО придется обновлять его практически еженедельно".

"А если говорить серьезно, то мы возвращаемся к насущному вопросу: зачем принимался закон о "ворах в законе" и статья о конфискации у них незаконно нажитого имущества? Не секрет, что никаких официальных активов "воры в законе" не имеют – вы не найдете ни зарегистрированного на них банковского счета, ни какого-либо имущества в их личной собственности. Также кроме "воров в законе" в Украине существует немалое количество так называемых "беспредельщиков" – такие себе ребята, преимущественно выходцы Северного Кавказа. Они быстро сориентируются и постараются занять освободившиеся места "воров в законе", только им, в отличии от последних, чужды какие-либо понятия. Они не побрезгуют похищением детей, бизнесменов, вымогательствами, заказными убийствами", - продолжил он.

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Экс-замгенпрокурора подчеркнул: "Мне кажется, что такие решения по своей сути нивелируют статус СНБО и не будут восприниматься всерьез. Правоохранительная система Украины, мягко говоря, не в лучшей форме. По идее она должна уметь справляться со всеми – и с коронованными "ворами в законе", и с "беспредельщиками": не должно быть так, чтобы убирали одних, а их место занимали другие, продолжая традицию той же преступной деятельности. В ситуации, когда этим микроменеджментом занимается только Президент и СНБО, шансов на то, что проблема будет полноценно решена, практически нет. Это превращается просто в еженедельный громкий информационный повод, о котором забывают на следующий же день".

"Одноразовые пиар решения, к сожалению, не могут решить глобальные проблемы с преступностью. Для успешной борьбы нужна слаженная работа некоррумпированой эффективной правоохранительной системы, на которую, кстати, ежегодно тратится 67 млрд грн украинских налогоплательщиков", - резюмировал Сакварелидзе.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, на заседании СНБО 14 мая было принято решение о том, что после принятия соответствующего закона, будут применены персональные санкции против 557 воров в законе