Кресло Степанова, вероятно, займет Ляшко, причина отставки - провал вакцинации, - Арахамия

Новым министром здравоохранения, скорее всего, станет Виктор Ляшко. Максима Степанова отправят в отставку из-за слишком медленных темпов вакцинации.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что наиболее вероятным кандидатом является господин Ляшко", - сказал он.

"Господин Ляшко занимался карантином и всеми этими тестами, и там есть много результатов, а вакцинацию забрал к себе лично господин Степанов, и мне кажется, что не справился вовремя с этой задачей", - добавил Арахамия.

По словам Арахамии, в заключение с иностранными партнерами договоров на поставку вакцин постоянно приходилось вмешиваться Офису Президента.

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"И когда они общались, они неоднократно слышали обратную связь от этих сторон, что наше Министерство здравоохранения, к сожалению, обращалось чуть позже, чем другие. И благодаря этому, возможно, есть и такие задержки в поставках. Если вся страна работает только на то, чтобы получить вакцины, а министерство немножко тормозит, то нужно менять руководство", - сказал Арахамия.

Он также подтвердил, что Офис Президента пытался убедить Степанова подать в отставку, но тот отказался. Теперь вопрос должна решить Верховная Рада и, по мнению Арахамии, большинство депутатов проголосуют за отставку Степанова.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в Верховную Раду поступило представление премьер-министра Шмыгаля об увольнении министра здравоохранения Максима Степанова.