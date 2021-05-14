Венедиктова обещает сделать все, чтобы в "деле Медведчука" не было геополитики

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заверяет, что подозрение куму Путина Виктору Медведчуку находится исключительно в сфере криминальной юстиции. Она обещает сделать все, чтобы Украина не была втянута в геополитические процессы.

Об этом она заявила в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Я считаю нашей заслугой, что мы не вошли в геополитические процессы, связанные с американскими выборами. И сейчас я сделаю все, чтобы мы ни в какие геополитические процессы не зашли. Мы с вами остаемся в русле уголовных процессов", - сказала генпрокурор.

По ее словам, политики и журналисты "могут говорить сколько угодно и о чем угодно", в то время как правоохранительные органы не могут себе этого позволить.

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"Я единственная среди вас, кто говорит не просто, чтобы поговорить, - я беру на себя ответственность в процессе, я видела и знаю материалы… Почему не звучат другие фамилии россиян? Да все просто: и следствие, и прокуратура ведут себя ответственно, и мы ничего не делаем для пиара, мы делаем все, чтобы в процессе… мы выглядели достойно как государственные институты, как правоохранительные органы. Почему не звучат фамилии не граждан Украины – потому что у нас еще будет международные процессы", - пояснила Венедиктова.

При этом она добавила: "Наивно считать, что все, что сейчас происходит, что я сейчас говорю, не мониторится, тщательно не отслеживается правоохранительными органами РФ".

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Отвечая на вопрос о том, повлияет ли на ход расследования информация о якобы закрытии в РФ компании "Новый проект", генпрокурор сказала: "Нет, фактаж у нас уже есть... У нас достаточно материалов".