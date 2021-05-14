Венедиктова: скорее всего, прокуратура оспорит домашний арест Медведчука в апелляции

После изучения полного текста решения суда Офис генпрокурора, скорее всего, оспорит меру пресечения Виктору Медведчуку в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы еще не видели полного решения. Я как генпрокурор просила арест и залог. Нравится ли мне, что я не получила то, что просила? Я думаю, что это очевидно. Если прокурор с чем-то пришел, то он хочет быть уверен в том, что он просит, поэтому я ознакомлюсь с решением суда, чтобы мы понимали мотивацию. Я уверена в своих действиях. Для объективности я изучу все, прочитаю - и как человек, который уверен в том, с чем я выступаю, я буду, конечно, идти дальше", - отметила Венедиктова.

Она подчеркнула, что не стыдится того, каким образом прокуратура действует в деле Медведчука.

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"Я не считаю, что вчера было что-то такое, за что должно быть стыдно, или мы чем-то должны быть недовольны. Пойдем ли в апелляцию? Посмотрим. Скорее всего, мы пойдем в апелляцию, потому что я уверена в том документе, который подготовила. Я еще посмотрю на мотивацию судьи", - сказала Венедиктова.